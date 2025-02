Mimmo Lucano rilancia: esportare in Europa il “modello Riace”

Un’assemblea per raccogliere sollecitazioni dal basso in vista di una petizione da discutere al Parlamento europeo per la proposta di una legge che esporti il “modello Riace” oltre i confini nazionali: è questo l’obiettivo della “giornata di ascolto”, voluta da Mimmo Lucano a Riace, ieri mattina. Al tavolo con lui Giuseppe Lavorato, già deputato della Repubblica, e Sasà Albanese, che ha introdotto e moderato gli interventi.

«Riace ha avuto un ruolo iniziato per inconsapevolezza – ha ammesso il sindaco ed europarlamentare –. Vogliamo avere l’ambizione di costruire qualcosa con un dibattito per arrivare a presentare al Parlamento europeo una proposta che è l’accoglienza dei borghi abbandonati», raggiungendo un duplice obiettivo: dare ospitalità agli ultimi ed evitare lo spopolamento dei centri dell’entroterra.

«La proposta del modello Albania, che vede in prima persona impegnata la presidente del Consiglio, è disumana. Quanto successo nelle settimane scorse – ha rimarcato Lucano – ha dell’incredibile. È la genetica della destra che inevitabilmente porta all’odio razziale per i diversi, i migranti, i più deboli».

Il procedimento giudiziario a suo carico sarebbe, quindi, nato, secondo Lucano, dalla «criminalizzazione di un’idea giudicata pericolosa. Esiste un’alternativa a Trump, a Meloni, a Piantedosi e a tutti coloro per i quali Riace rappresentava una preoccupazione».

L’altro punto imprescindibile per il sindaco è il superamento delle baraccopoli di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro; è stato fissato un incontro il 3 marzo, al quale parteciperanno l’arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini e Giuseppe Lavorato per chiederne la chiusura: «Quell’orrore non deve esistere più in Calabria!».

L’europarlamentare ammette che, dopo il giorno di festa per il pronunciamento della Cassazione, la telefonata giunta dalla Prefettura che ha paventato la possibilità di nuove elezioni a Riace lo ha gettato in un momentaneo sconforto.