Museo del mare di Reggio Calabria, «Il cantiere è in fase di allestimento»

Il 22 febbraio ci sarà la cerimonia della posa della prima pietra, ma nell’area che vedrà nascere il Museo del mare i mezzi meccanici sono già in funzione da alcuni giorni. La ditta Cobar che si è aggiudicata l’appalto integrato, infatti, sta già allestendo il cantiere. E le prime opere sono state seguite proprio per preparare il “terreno” alla cerimonia di sabato prossimo.

Ad annunciarlo è stato, nella giornata di ieri, l’assessore Carmelo Romeo, amministratore comunale che ha seguito tutto l’iter burocratico e progettuale del Museo del mare. Il 31 gennaio scorso, l’amministrazione comunale aveva assegnato ufficialmente la prima area di 25mila metri quadri alla Cobar. La ditta ha già installato i primi container che ospiteranno gli uffici all’interno del cantiere e iniziato l’opera di pulizia e bonifica dell’area.

«C’è una grande emozione che accompagna gli ultimi giorni che ci separano dalla posa della prima pietra del 22 febbraio prossimo – ha dichiarato l’assessore Romeo – ma nell’area i mezzi meccanici hanno già fatto la loro comparsa. La Cobar, infatti, si è messa in moto per l’allestimento del cantiere che, possiamo dire, è già in fase avanzata. Già è stato montato il campo base nell’area di Camarda, quella che è già in possesso del Comune. Un’area di 25mila metri quadrati che nelle prossime settimane sarà un brulichio di mezzi e uomini. Credo che a breve il cantiere entrerà a pieno regime. Sabato prossimo avremo notizie in merito».