Ospedale "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo, i sindaci chiedono interventi

Dal personale carente numericamente alle strumentazioni obsolete, dai reparti da ammodernare all’adeguamento dei servizi. Sono racchiuse in undici punti le aspettative per l’ospedale “Tiberio Evoli”, formulate dai sindaci dell’Area Grecanica. In vista dell’approvazione del nuovo “atto aziendale” dell’Asp 5, l’AssoComuni grecanica si rivolge alla direzione generale, sollecitando un tempestivo intervento per la risoluzione di diverse criticità, salvaguardando così il presidio ospedaliero.

«Nelle more dell’approvazione del nuovo “atto aziendale” e in attesa della messa a terra dei fondi relativi al DL 34, che prevedono ingenti risorse anche per il nosocomio di Melito Porto Salvo, soprattutto per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, rimarchiamo come il “Tiberio Evoli”, pur essendo inquadrato nella categoria degli ospedali generali, assuma nell’assetto metropolitano una strategicità pari agli spoke di Locri e Polistena, poiché come questi ultimi territori, è unico presidio a servizio di una intera area omogenea territoriale».

In prima battuta sono dunque sollecitate azioni «per migliorare la presentazione generale dell’ingresso ospedaliero, che attualmente conferisce alla struttura un’immagine fatiscente al primo impatto». Indispensabili sono considerati «la bitumazione di alcuni tratti del cortile esterno, al fine di coprire una serie di buche di dimensioni enormi», e il ripristino «dell’impermeabilizzazione di alcuni solai (lavori già iniziati), che quest’anno, per ben tre volte, hanno registrato infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, nei reparti di Medicina interna, Chirurgia e Cardiologia riabilitativa».