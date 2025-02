Palasport di Palmi in località San Giorgio, il sindaco: «Gettate le fondamenta»

«I lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport, che sorgerà in località San Giorgio, proseguono velocemente». Dopo la visita al cantiere, il sindaco di Palmi fa il punto anche sui lavori che nei prossimi mesi doneranno alla città di Palmi un palazzetto di proprietà che potrà essere utilizzato per le attività sportive.

«Negli ultimi giorni sono state gettate le fondamenta di questa importante opera, finanziata con fondi PNRR, che offrirà un nuovo spazio, moderno e polivalente, per manifestazioni sportive ed eventi» le parole di Giuseppe Ranuccio, che negli ultimi giorni rilancia con continuità lo stato dell’arte delle opere pubbliche avviate in città.

Il nuovo palazzetto, che sorgerà accanto allo stadio di rugby, dovrebbe avere una capienza inferiore al “PalaSurace” ma, a differenza di quest’ultimo, sarà di proprietà dell’Ente: elemento che aiuterà ad abbassare i costi di gestione.