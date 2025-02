Rassegna stampa 18-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Catanzaro, Comune a rischio maxi risarcimento per la convenzione sull’immobile nell’area dell'ex Fornace di Sant’Antonio

- L’amministrazione di Catanzaro è giunta a un bivio: decisivo il voto dell’aula sul Bilancio

- Infermiera dell’ospedale di Soverato vessata dal primario e da una collega

- Elezioni comunali di Lamezia Terme, ultimi giorni per decidere il candidato a sindaco

- L’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia non chiuderà: durante i lavori reparti operativi

- Spiaggia di Grotticelle a Ricadi, il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi: gli abusi sono da demolire

- Suolo pubblico, a Cosenza ora sono… dazi amari. Il sindaco nel mirino dell’opposizione

- Trasporti a Cosenza, barriere architettoniche e coincidenze assurde

- Rende, elezioni amministrative previste per maggio prossimo

- Edifici pubblici da ristrutturare, duello in Consiglio comunale a Corigliano Rossano

- Sanità a Castrovillari, linee telematiche lente al Centro di prenotazioni

- Frattura in maggioranza, a Cassano si dimettono due assessori

- Cetraro, Franco Muto assegnato di nuovo ai domiciliari