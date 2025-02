Reggio, countdown per il parco di Pentimele consegnato il progetto esecutivo

Un altro cantiere è quasi pronto per essere aperto in città. Il progetto esecutivo del Parco di Pentimele è stato consegnato dalla ditta che ha vinto l’appalto integrato per la realizzazione della nuova area verde con vista sullo Stretto. La consegna è avvenuta qualche giorno fa, come confermato dall’assessore comunale Franco Costantino. Un nuovo passaggio, il penultimo, prima dell’inizio dei lavori nell’ex area fieristica. Nei primi giorni di marzo si riunirà la conferenza dei servizi che, entro 45 giorni, dovrà approvare la progettazione esecutiva dando così il via libera ai lavori. Il mandato dell’amministrazione alla ditta era stato conferito all’inizio di gennaio da Palazzo San Giorgio e dopo quasi un mese e mezzo l’ultima parte burocratica è stata archiviata.

«Siamo contenti perché la progettazione esecutiva ci è stata consegnata in tempi relativamente brevi – ha dichiarato l’assessore Costantino – Si tratta di un appalto integrato, quindi, tutto è stato affidato alla ditta che si è aggiudicata i lavori. Siamo in attesa adesso della conferenza dei servizi per poter finalmente aprire la seconda fase dei lavori, quelli che porteranno alla realizzazione del Parco urbano. Un’opera molto importante per la città, perché andrà a bonificare una grande area in una zona bellissima, che versa in uno stato di degrado da anni». L’area dove sorge l’ex Fiera di Pentimele di Reggio Calabria, infatti, è uno dei più suggestivi della città. In mezzo a tanta bellezza, circondata e ferita da una quantità di cemento direttamente proporzionale, sorge l’area nella quale l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha deciso di investire 4,5 milioni di euro. Soldi che da Palazzo San Giorgio vogliono impiegare per la riqualificazione dell’intera area di 33mila metri quadri.