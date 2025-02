Locri, l’Associazione Fazio alla De Amicis-Maresca

Il plesso Scarfò dell’istituto comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri ha ospitato ieri mattina l’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio, approfondendo i temi della legalità e del senso del dovere. Temi al centro della borsa di studio dell’associazione presieduta da Antonino Carlo Fazio, figlio del colonnello dei Carabinieri e comandante della Polizia municipale di Reggio Calabria, scomparso nel 2013, stroncato da un infarto mentre era in servizio e stava prestando i primi soccorsi ad alcuni migranti appena sbarcati nel porto reggino.

«La De Amicis-Maresca – ha evidenziato il presidente Fazio – ultimo appuntamento del versante Jonico per quest’anno, vincitrice di una delle borse di studio del progetto dello scorso anno, non ha deluso le attese, accogliendoci con un numero di studenti, più di 250, sino ad oggi il più alto registrato tra tutte le scuole che l’Associazione ha visitato. È stato – ha proseguito – un incontro molto partecipato che non ha fatto mancare momenti di confronto con i più giovani, attraverso le loro curiosità e voglia di sapere».