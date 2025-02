Metalmeccanici, presidio davanti alla Hitachi Rails di Reggio Calabria

Le tute blu sono tornate in piazza anche a Reggio Calabria per chiedere a Federmeccanica la riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil si sono radunati nel piazzale antistante Hitachi Rails, la multinazionale giapponese che ha rilevato le ex Omeca (Officine Meccaniche Calabresi) dal gruppo pubblico Ansaldo Breda, per manifestare contro il fermo delle trattative.

«I lavoratori - affermano i sindacati unitari - non richiedono solo un aumento del salario, ma reclamano misure adeguate per aumentare i livelli di sicurezza in tutto il comparto». Il contratto dei metalmeccanici è scaduto tre anni fa e riguarda 1,5 milioni di lavoratori in tutta Italia, di cui circa 20mila in Calabria. Alla Hitachi Rails di Reggio Calabria sono in atto impegnati circa 600 lavoratori, e nello stabilimento si producono carrozze ferroviarie e vetture per le metropolitane destinate in tutto il mondo.