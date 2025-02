Reggio, il ministero contro l’UniDante

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha impugnato davanti al Tar (sezione steccata di Reggio Calabria) il nuovo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” chiedendo ai giudici amministrativi di dichiararne la nullità e in via cautelare di sospenderne gli effetti prima della decisione nel merito. L’avvocatura dello Stato ha presentato un ricorso corposo (43 pagine) in cui lamenta che «il Decreto rettale n. 1 del 16 dicembre 2024 e lo Statuto con esso adottato sono illegittimi in quanto promananti da Organi non legittimati alla loro adozione». Già lo scorso gennaio, il Mur aveva chiarito che lo Statuto dell’Ateneo pubblicato in Gazzetta, non aveva effetti perché sull’approvazione di tale atto non si era esaurito il potere di controllo prescritto dalla legge in capo al Ministero, che quindi ha richiesto l’annullamento delle modifiche statutarie, sottolineando la natura illegittima di tutti gli atti siglati successivamente.

Venti di bufera soffiano fortissimi sull’Università per Stranieri. Chiaramente il ricorso del Ministero contro la modifica dello Statuto della “Dante Alighieri” è stato accolto con soddisfazione dal sindaco Giuseppe Falcomatà che si era fatto promotore della riorganizzazione del Consorzio che sostiene l’Università per Stranieri. «Dopo gli incontri con il Ministro Bernini – commenta Falcomatà –, anche il Ministero dell'Università e della Ricerca ha compreso l'esigenza di bloccare gli atti illegittimi che sono stati adottati in questi ultimi mesi. È un segnale positivo, che va nella direzione da noi auspicata, intervenendo sulla linea che da sempre portiamo avanti e che punta a ridare all'Ateneo una governance stabile e legittima».