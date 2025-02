Reggio, trasporto disabili: le incognite tra voucher e contenziosi

Il bando per 2024 è stato pubblicato a dicembre, praticamente a chiusura dell’anno. Adesso si attende il 2025. La speranza dei genitori dei ragazzi disabili è sempre quella di vedere ripristinato il servizio e di non doversi barcamenare tra bandi e voucher. Una richiesta che si rinnova dal 2013 quando l’amministrazione comunale ha adottato la scelta di questa forma di “rimborso” che poco si concilia con le necessità di chi vive la disabilità, di chi vive un quotidiano fatto di difficoltà di disagi.

Una scelta che potrebbe “cancellare” alcuni elementi di illegittimità che sono stati riconosciuti anche dalla giustizia amministrativa. Come è successo per la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato il Comune a risarcire la mamma di un ragazzo che si era vista negare il contributo per le spese sostenute. Il motivo? Un debito per imposte non pagate. Il consiglio di Stato infatti ha sancito il diritto al trasporto scolastico per i minori con disabilità non può essere subordinato a questioni fiscali. Ribaltando la sentenza del Tar che in primo grado si era espressa diversamente. Una giurisprudenza che rispetto a questi casi non mostra una visione univoca. E lo sanno bene purtroppo i genitori che hanno presentato ricorso non per un singolo caso ma come associazione per impugnare il bando. Hanno aspettato un anno e mezzo la sentenza che poi ha lasciato l’amaro in bocca. Avevano chiesto che quel bando che prevedeva una compensazione tra debiti (per tasse dovute all’Ente comunale) e crediti (i voucher per i rimborsi per una parte dei costi nelle spese di trasporto per la scuola e i centri di riabilitazione), fosse annullato.