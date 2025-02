Museo del mare a Reggio, un giorno atteso da 18 anni: oggi l'avvio dei lavori

È il giorno che cittadini e amministratori attendono da anni. Il cantiere del Museo del mare è pronto ad aprire i battenti, a popolarsi di maestranze e mezzi che saranno impegnati a realizzare l’opera da 121 milioni di euro che cambierà per sempre lo skyline cittadino. Opera attesa dal 2007. Questa mattina alle 11, il molo di ponente dell’area portuale ospiterà la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori del “Centro delle culture del Mediterraneo”, avveniristica opera firmata dall’archistar Zaha Hadid e cuore pulsante del “Regium waterfront”. Già da alcuni giorni, operai e tecnici della Cobar – la società che ha vinto l’appalto – sono impegnati per la realizzazione del campo base e le prima opere di pulitura dell’area del cantiere.

All’evento di questa mattina interverranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Carmelo Romeo, Giovanni Muraca (consigliere regionale del Pd), Nicola Macrì (dirigente del ministero della Cultura), Filippo Innocenti (project director dello studio Zaha Hadid) e Vito Barozzi, fondatore della Cobar spa. «Il Centro delle Culture del Mediterraneo – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà nella giornata di ieri – è una polivalente icona architettonica affacciata sullo Stretto, incontro di tradizione e innovazione in un naturale perpetuo dialogo con il paesaggio. È un gioiello, una preziosa gemma incastonata nello splendido litorale cittadino. Un'opera che rappresenta il più grande investimento pubblico mai destinato al nostro territorio. Un attrattore della città che ha l'ambizione di brillare nel panorama culturale e turistico mondiale. Questa straordinaria opera è una vela spiegata verso il futuro, tra terra e mare: Reggio diventa destinazione, città attrattiva e accogliente, la città del dialogo e dell'incontro tra i popoli e le culture del Mediterraneo. Reggio Calabria ritorna, passo dopo passo, città bella e gentile».