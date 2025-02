“Salta” un volo diretto Reggio-Linate, ma Ita sgonfia il caso: era previsto

Che sia un fulmine a ciel sereno o che si tratti di un passo ampiamente annunciato, per l’utenza del “Tito Minniti” cambia poco o niente: per la stagione estiva si dovrà quasi certamente fare a meno di un collegamento diretto strategico con Milano Linate.

Il primo campanello d’allarme l’avevano lanciato gli utenti, segnalando l’impossibilità di prenotare, dal prossimo 30 marzo, i voli Ita in partenza da Reggio alle 6.15 e da Linate alle 21.20. Sono scomparsi dagli elenchi, presenti invece fino al 29 marzo. E la conferma, puntuale, è arrivata ieri sera dalla stessa Ita, che però chiarisce: non si tratta tecnicamente di una cancellazione, perché lo stop era già previsto nei piani dell’azienda e avrebbe dovuto essere noto all’utenza. Si trattava, in estrema sintesi, di un volo supplementare limitato al solo inverno. «L’incremento di capacità sul collegamento Milano Linate-Reggio Calabria, rappresentato dal volo giornaliero addizionale con partenza dall’aeroporto calabrese alle ore 6.15 e arrivo a Milano Linate alle 7.55 e rientro da Milano Linate alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23.05 – si legge in una nota stampa della compagnia di bandiera – è limitato alla stagione invernale che termina il prossimo 29 marzo, come peraltro rappresentato nel comunicato stampa diffuso in data 1 ottobre 2024. Eventuali riferimenti ad un’asserita cancellazione della frequenza addizionale per la stagione estiva sono, pertanto, errati e fuorvianti per i motivi sopra rappresentati».