"Una giornata storica": con la posa della prima pietra il sogno del Museo del Mare di Reggio dopo 18 anni diventa realtà

Il compito di spiegare nei dettagli la progettazione è toccato a Filippo Innocenti, project director dello studio Zaha Hadid che il progetto del Museo del mare lo ha realizzato. L'appalto per la costruzione invece è stato vinto dalla ditta Cobra spa.

Posa della prima pietra e inizio dei lavori. A Reggio Calabria era un giorno che si attendeva da 18 anni e stamattina il sogno del Museo del mare ha iniziato a prendere forma . Nel cantiere che vedrà nascere il Centro per le culture del Mediterraneo amministratori e tecnici hanno presentato il progetto della grande opera pubblica da 121 milioni di euro, finanziato con fondi del Pnrr e del Pon metro. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessore Carmelo Romeo e gli altri rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno accolto i tanti cittadini accorsi per assistere alla presentazione.

"È una giornata storica per la città - ha dichiarato Falcomatà - un progetto importantissimo da un punto di vista culturale, e economico e sociale. L'amministrazione ha avuto il merito di trovare le risorse per la realizzazione dell'opera che era stata pensata nel 2007 dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Scopelliti. Spero che attorno a quest'opera, che cambierà l'immagine di Reggio Calabria nel mondo, si possa trovare una sorta di pacificazione per la nostra città".

"È un gioiello - ha aggiunto il primo cittadino - una preziosa gemma incastonata nello splendido litorale cittadino. Un'opera che rappresenta il più grande investimento pubblico mai destinato al nostro territorio. Un attrattore della città che ha l'ambizione di brillare nel panorama culturale e turistico mondiale. Questa straordinaria opera è una vela spiegata verso il futuro, tra terra e mare: Reggio diventa destinazione, città attrattiva e accogliente, la città del dialogo e dell'incontro tra i popoli e le culture del Mediterraneo. Reggio Calabria ritorna, passo dopo passo, città bella e gentile».