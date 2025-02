Diga sul Metramo a Galatro, il “mistero” di un’incompiuta da decenni

Nell’avvicinarsi della ricorrenza della giornata mondiale dell’acqua, istituita oltre trent’anni fa dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse di acqua dolce, interviene Armando Foci, presidente dell’associazione “Città della Piana” che da anni si batte per stimolare la soluzione della siccità che si registra nel periodo estivo sull’intero territorio pianigiano, con innegabili disagi per i cittadini e danni per le attività produttive del comprensorio, specie quelle agricole. «Questa giornata è ancor più significativa alle nostre latitudini – afferma Foci – perché la carenza d’acqua che si registra d’estate contribuisce a tenere schiacciata nel sottosviluppo un’importante area quale quella pianigiana». “Città della Piana” ha sollecitato gli interventi necessari per l’utilizzazione della diga sul Metramo che potrebbe rivelarsi decisiva per la soluzione del grave problema.