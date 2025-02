Pedemontana, mancano 15 milioni per completare i lavori già appaltati

Si è svolto l’incontro tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata da Carmelo Versace, e una delegazione del Comitato Jonio-Tirreno guidata da Aldo Polisena, per un esame dello stato della viabilità e della Pedemontana della Piana. In particolare l’incontro, richiesto dal Comitato, aveva l’obiettivo di una verifica della condizione in cui versa il sistema viario all’interno del comprensorio di Gioia Tauro.

In merito alle tematiche a base dell’incontro, il Comitato ha potuto constatare l’impegno concreto dell’Ente Metropolitano rispetto allo stato di alcune opere fondamentali nel garantire il diritto alla mobilità dei cittadini del territorio. In merito all’intervento APQ strada Pedemontana di congiungimento dei comuni montani di Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Cittanova e allaccio tra la ex SS 111 e la Jonio-Tireno di attraversamento tratto Cinquefrondi-San Giorgio Morgeto, si registra un forte ritardo dovuto al fatto che la Città Metropolitana aveva annunciato la volontà di rescissione contrattuale con la ditta appaltatrice la quale aveva manifestato la volontà di non proseguire i lavori a causa di problemi tecnico-amministrativi ed economici.