Rassegna stampa 24-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Quelle lacune infrastrutturali che penalizzano la Calabria

Il viceministro Edoardo Rixi arriva a Gioia Tauro per il punto sui lavori

Marocchino ucciso a coltellate, a Corigliano Rossano è guerra tra bande

Bimbi maltrattati a Paola, il Tribunale dei minori sentirà i genitori

Ai ragazzi calabresi piace il Liceo: è stato scelto da quasi 6 su 10. Vince lo Scientifico

Inchiesta “Sua Sanità”, in settanta davanti al gup di Locri

Reggio Calabria, al via la riqualificazione dei viali alberati della zona nord

Reggio Calabria capitale della cultura, il Rhegium Julii chiama la città

Crotone, opere aggiuntive per la bonifica dell’ex scuola del rione San Francesco

Consiglio sciolto a Paola, la ex capogruppo Emira Ciodaro lascia Forza Italia