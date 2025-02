Reggio Calabria, a fuoco la saracinesca di una lavanderia: sospetto racket

Una bottiglia contenente liquido infiammabile è stata lanciata la scorsa notte contro la saracinesca di una lavanderia nel quartiere Santa Caterina nella periferia Nord di Reggio Calabria. L’ordigno incendiario ha seriamente danneggiato l’ingresso dell’attività commerciale e una parte degli interni, senza interessare il resto dell’immobile, grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini per individuare gli autori del grave gesto intimidatorio. Gli inquirenti stanno lavorando a largo spettro non solo su quest’ultimo episodio, ma su altri eventi simili che stanno interessando tutta la città. L’ipotesi è che si tratti di intimidazioni a scopo estorsivo o per riaffermare il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali.