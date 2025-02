Reggio Calabria, al via la riqualificazione dei viali alberati della zona nord

Il Comune di Reggio Calabria annuncia l’avvio di un importante progetto di riqualificazione dei viali alberati della zona nord, un intervento strategico per valorizzare il verde urbano e migliorare la qualità ambientale della città. L’iniziativa rientra nel programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con un finanziamento complessivo di 800.000 euro.

Il progetto, promosso dal Settore Ambiente-Verde Pubblico, interesserà diverse arterie della città, tra cui Via Esperia, Via Enotria, Via Zara, Viale della Libertà, Via Marina Arenile, Via Regina Elena, Via Vecchia Pentimele e altre strade della zona nord. L’intervento mira alla riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino attraverso la sostituzione delle piante malate o morte con nuove specie arboree più adatte all’ambiente urbano; il ripristino della continuità dei filari alberati con la piantumazione di nuove essenze; la realizzazione di aiuole con cordoli in calcestruzzo prefabbricato per proteggere le nuove piante; interventi di manutenzione per garantire il corretto sviluppo della vegetazione nei primi due anni.

«Questo progetto rappresenta un passo importante per la riqualificazione urbana di Reggio Calabria – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà –. Il verde pubblico è un elemento essenziale per la qualità della vita dei cittadini, e con questo intervento vogliamo restituire decoro e funzionalità a importanti arterie della nostra città».