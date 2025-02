Reggio Calabria capitale della cultura, il Rhegium Julii chiama la città

Reggio sta vivendo momenti di grande fermento politico, culturale e sociale. È l’ora delle decisioni importanti. C’è grande attesa per le scelte che saranno assunte dal Ministero della Cultura in ordine alla Capitale della cultura 2027. «Le associazioni – afferma il presidente del circolo culturale Rhegium Julii Pino Bova – hanno capito che questa decisione può generare una diversa visibilità per l’intera Città, finanche una svolta sul piano dell’immagine e della prospettiva (come è accaduto a Matera) e abbattendo le logiche della separatezza concorrono tutte, unitariamente, a dare forza a quello che può considerarsi un grande progetto di rigenerazione culturale. Ma – precisa Bova – bisogna prepararsi, bisogna costruire occasioni di consapevolezza, diffondere l’idea che certe conquiste non nascono a caso, ma prendono consistenza dalla forza delle idee, dalla capacità di mantenere elevato il coinvolgimento sociale, dall’approfondimento di temi che riguardano il nostro futuro e il cambiamento qualitativo della nostra vita. Ecco perché, già nell’anno in corso, e al di là del progetto 2027, il Rhegium Julii si propone di elevare il taglio degli approfondimenti e aprire più finestre di sensibilizzazione sui temi socio-culturali, a cominciare da alcuni Forum di grande impatto collettivo».

Questo il primo dei tre meeting programmati: «Città sostenibili e qualità della vita. Il caso Reggio Calabria». L’argomento sarà trattato in due sessioni di lavoro, venerdì 28 febbraio, alle ore 16 a Palazzo Alvaro, nell’auditorium Francesco Perri.