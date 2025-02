Cori razzisti contro Kebe, il sindaco esprime solidarietà nei confronti del giocatore della Deliese

Solidarietà e vicinanza ad Abdoulaye Kebe, calciatore della Deliese, vittima di cori razzisti durante la partita Africo-Deliese disputata domenica 23 febbraio. Il gesto, definito inqualificabile, è stato condannato con fermezza dall’amministrazione comunale.

«Respingo con sdegno atteggiamenti che alimentano intolleranza e odio – si legge nella nota del sindaco di Africo, Domenico Modaffari –. Il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione sono il fondamento delle leggi sui diritti umani. Gli esseri umani sono nati liberi e uguali in dignità e diritti, come sancito dall’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani».

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha espresso rispetto umano e sociale nei confronti del giocatore senegalese, sottolineando come episodi di razzismo, xenofobia e intolleranza siano stati alla base delle più tragiche vicende della storia e continuino a rappresentare una minaccia per i diritti umani.