Reggio, è “caccia” all’aggressore del conducente del bus

La dinamica appare chiara, i militari dell’Arma stanno cercando di dare un nome e un volto all’uomo che sabato sera ha aggredito un conducente di Atam in servizio.

La vicenda si è consumata sabato sera, il Lungomare Falcomatà è come si consueto meta preferita per la passeggiata in macchina dei reggini, il traffico è intenso. Sono le venti circa. E allora scatta un pizzico di insofferenza per le attese, per le file, insofferenza che a queste latitudini può accendere la scintilla del litigio. Sguardi che si incrociano rispetto a chi dovrebbe passare prima, che possono far divampare incendi d’ira. Nulla di straordinario, cronaca di un un triste approccio al codice della strada che in riva allo Stretto sembra stravolto dai retaggi da far west. L’incrocio del percorso del bus e di una delle tante vetture sul Lungomare sembrava cosa superata.

La corsa del bus che fa da spola tra Grande Ospedale Metropolitano e il Botteghelle, procede tranquilla dopo aver percorso il Lungomare da nord a sud percorre il primo tratto delle Bretelle ha girato verso il viale Calabria. Improvvisamente il bus viene superato da una vettura che si piazza in mezzo alla carreggiata imponendo la fermata. L’autista della vettura scende e inizia a urlare contro il conducente del bus, una furia che cresce: pugni e calci contro il mezzo di trasporto pubblico che viene così danneggiato. Il conducente di Atam non si lascia trascinare nel terreno dello scontro, fa scendere i passeggeri increduli davanti a tanta violenza gratuita, li mette in sicurezza, controlla i danni al mezzo. Ma l’aggressore continua, lo raggiunge, parte la colluttazione che costa al conducente della società di trasporto pubblico una caduta con lesioni al polso, alla spalla, al ginocchio.