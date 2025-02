San Luca, la protesta dei giovani calciatori: «Ridateci i campi di allenamento»

Arrabbiati e delusi, le mamme e i papà, e c’era pure qualche nonno, che ieri pomeriggio hanno accompagnato i propri figli davanti alla porta principale del palazzo municipale, per protestare contro l’assurda chiusura dello stadio comunale “Corrado Alvaro”, la terza in due anni, a seguito della vicenda giudiziaria aperta nei confronti dell’ex sindaco Bruno Bartolo, dell’assessore Francesco Cosmo e di alcuni dirigenti della squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza. Motivo della protesta, non solo la chiusura del campo che ha comportato inoltre la sospensione dei lavori in atto, come imposto dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ma il fatto che il provvedimento restrittivo è stato esteso anche ai due campetti in erba sintetica utilizzati dai ragazzi della scuola calcio, composta da circa 120 ragazzini tra i cinque e i dodici anni.

Dal giorno del provvedimento di chiusura emesso dal Gip del Tribunale di Locri, dottor Andrea Bonato – era il 25 gennaio scorso – i ragazzini sono stati costretti a sospendere gli allenamenti e a restarsene a casa, perché a San Luca non esiste un'altra struttura pubblica o privata nella quale potrebbero continuare gli allenamenti, a meno di “invadere” le strade del paese o le poche piazze disponibili.