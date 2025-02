Reggio, cade dalle scale rincasando: operato d’urgenza al Gom un 76enne di Acquaro di Cosoleto

Momenti drammatici nelle prime ore del mattino di ieri a Sant’Eufemia d’Aspromonte nel piazzale Papa Giovanni Paolo II, attorno all’ambulanza e all’elicottero del 118 dove, per oltre un’ora, le rispettive équipe sanitarie si sono prodigate nel prestare le cure più urgenti al 76enne Pasquale Stillisano, ex portalettere ora in pensione, rimasto gravemente ferito alla testa in seguito a una caduta sulla scala esterna della sua abitazione ad Acquaro di Cosoleto dove stava rincasando.

Inizialmente soccorso sul posto dal personale sanitario del “118” chiamato e giunto con l’ambulanza, constatate le gravissime condizioni in cui versava è stato allertato l’elisoccorso il cui mezzo per poter atterrare ha dovuto puntare sul piazzale di Sant’Eufemia dove, a sirene spiegate, si è diretta l’ambulanza scortata anche da mezzi dei carabinieri. I medici hanno fatto in modo di renderlo trasportabile con l’elisoccorso al GOM di Reggio Calabria dove, per le gravi fratture e le emorragie interne che presentava alla testa, dopo l’effettuazione di una TAC è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il suono delle sirene, i movimenti delle forze dell’ordine e il rombo dell’elicottero hanno fatto capire che qualcosa di grave era successo, per cui all’istante è stato un affluire di persone per verificare di cosa si trattasse, anche perché già altre volte in quel posto l’elisoccorso era dovuto atterrare per prelevare e trasportare in ospedale persone infartuate o infortunate. Dolore e rammarico alla notizia che si trattava di Pasquale Stillisano, da tutti conosciuto e stimato, fino al momento in cui dopo oltre un’ora è stato trasferito sulla barella dell’elicottero per il trasporto d’urgenza al GOM.