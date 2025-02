Frodi Locride Ambiente, patteggiano tre indagati

L’udienza preliminare dell’operazione “Locride Mix”, condotta dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Locri guidata dal dott. Giuseppe Casciaro, sui reati di frode in pubbliche forniture, si è conclusa nei giorni scorsi con una condanna, tre patteggiamenti e un rinvio a giudizio. Le indagini, condotte dal Commissariato di Bovalino, sono iniziate nel maggio del 2019 ed hanno riguardato lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prestato dalla società mista pubblico/privata “Locride Ambiente spa”, come da contratto d’appalto, in nove comuni del Reggino: Bovalino, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa, Monasterace, Condofuri, Melito, Motta San Giovanni e Bagnara. Le cinque persone coinvolte erano ritenute responsabili di concorso in frode in pubbliche forniture.