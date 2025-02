Microdiscariche a Reggio Calabria: segnalare è inutile se nessuno bonifica

«La via Carrera II nel quartiere San Brunello, strada comunale conosciuta da tutti da circa quarant’anni come la grande incompiuta via Lia-Vito, è divenuta una strada adibita a discarica d’ogni tipo di materiale». L’informativa viene dal delegato dell’Udc allo sviluppo del territorio metropolitano, Giuseppe Pinto, da sempre più che attento alle problematiche complessive, con un occhio particolare per la zona Nord cittadina.

«La prima segnalazione della presenza di una vera e propria discarica abusiva sulla via Carrera II risale allo scorso ottobre – ricorda Pinto –. In quell’occasione ebbi modo di evidenziare l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che investe non solo questa strada ma bensì molte altre zone del territorio comunale. Così il centro e la periferia rischiano di divenire discariche di inciviltà o meglio, alcune lo sono già. L’ufficio preposto del settore ambiente interessato dalla segnalazione si è subito attivato, nella persona del dirigente ing. Domenico Richichi, sollecitando la ditta preposta a programmare con ogni dovuta urgenza un intervento di pulizia dell’area segnalata, comprensivo di rimozione dei rifiuti ivi abbandonati, ad oggi però senza alcun esito. Questa è una delle strade prese di mira dagli incivili, che imperterriti continuano a scaricare ogni genere di rifiuti».