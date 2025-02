Reggio Calabria, area comunale trasformata in discarica: sequestrati 270 mq dalla polizia locale

Sequestrata dalla polizia locale di Reggio Calabria una discarica abusiva di circa 270 metri quadrati, utilizzata per la lavorazione e lo stoccaggio illecito di materiale di risulta. L’area, di proprietà del Comune, era stata trasformata illegalmente in un sito di smaltimento rifiuti da un’azienda impegnata in lavori stradali, priva di qualsiasi autorizzazione.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la ditta aveva provveduto a delimitare e recintare lo spazio senza alcun titolo abilitativo, adibendolo a discarica. Gli agenti della Polizia Locale, dopo aver identificato l’azienda responsabile e accertato le irregolarità, hanno denunciato l’amministratore per occupazione abusiva di suolo pubblico e gestione illecita di rifiuti.

L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro e affidata alla custodia di un funzionario comunale.