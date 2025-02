Rifiuti a Reggio, riavviato il cantiere dell’impianto di Sambatello

Il cantiere ha riaperto, ma procede molto lentamente. Pochi operai per l'operazione che dovrebbe segnare la svolta nella filiera dei rifiuti del territorio metropolitano. Sambatello riaccende i motori, ma ad ogni perizia, ad ogni variante “perde” un nuovo pezzo. Prima il biodigestore che la Regione ha deciso invece di "spostare" su Vibo, poi l'impianto fotovoltaico, due elementi che avrebbero dovuto rendere la struttura una realtà d'avanguardia per il trattamento rifiuti.

Ma oggi nonostante i costi (41 milioni di euro) invariati l'intervento non si traduce che in una ristrutturazione di quello che già c'è. Dopo due anni di braccio di ferro e la rescissione contrattuale con la società che si era aggiudicata il bando, lo "scorrimento" della graduatoria e l'arrivo di Ecologia Oggi la svolta attesa non c'è stata. Si procede lentamente, dopo l'abbattimento del capannone e diversi mesi di fermo dei lavori si riparte. Sembra la tela di Penelope la realizzazione di questa struttura su cui la Regione ha investito ormai da diversi anni. Secondo il cronoprogramma l’operazione avrebbe dovuto essere stata ultimata. E intanto l'impianto continua a lavorare solo il regime di trasferenza. I rifiuti arrivano e poi senza essere lavorati vengono inviati agli altri impianti. Generando così solo costi aggiuntivi per il trasporto. Così è da anni ormai. L'attesa rivoluzione del sistema che doveva passare dal potenziamento di Sambatello e dalla riapertura della discarica di Melicuccà per il momento dovrà attendere. Perché anche sull'altro fronte è calato il silenzio.