Poliziotti aggrediti e feriti a Gioia Tauro

Un cittadino extracomunitario ha aggredito nella tarda serata di ieri due poliziotti in servizio al commissariato di Gioia Tauro, durante un controllo del territorio. Lo rende noto la Segreteria provinciale del Siulp. Alla richiesta di un documento di riconoscimento, il cittadino extracomunitario, senza declinare le proprie generalità, ha aggredito i due poliziotti della "volante", che sono riusciti comunque a immobilizzarlo e a condurlo negli uffici del commissariato. Uno dei poliziotti, colpito al petto, ha riportato contusioni guaribili in trenta giorni, mentre il collega, solo lievemente ferito, ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

«Ormai si può parlare di un fenomeno di violenza seriale - afferma in una nota il Siulp di Reggio Calabria - registrando un’aggressione ogni tre ore ai danni di chi si occupa di difendere la sicurezza dei cittadini. Non solo, ma in questa triste e impressionante statistica non sono conteggiate tutte quelle operate ai danni di coloro che svolgono un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari, i professori, i tassisti e gli autisti dei mezzi pubblici o di coloro che sono addetti ai controlli».