Rassegna stampa 24-04-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Elezioni Rsu del pubblico impiego: netto successo della Cisl in Calabria

L’agonia delle piccole e medie imprese in Calabria: il 17% non ce la fa. E aumentano i fallimenti volontari

Servizio idrico integrato in Calabria: la svolta che non c’è

Accordo tra Marche e Calabria per lo sviluppo dell’Inrca di Cosenza

IN EVIDENZA

Fratellini maltrattati a Paola: troppo fragili per testimoniare

Assenteismo al 118 di Catanzaro: assolti due medici

Intimidazioni di “fuoco” a Tropea: i militari pronti a chiudere il cerchio

CRONACA

La metropolitana di Catanzaro “esce” dal tunnel: dopo 18 anni finalmente si parte

Dehors, traffico e quartieri più vivibili: il piano dell’amministrazione per la nuova Cosenza

Reggio Calabria, nuovi studi per la discarica ma il finanziamento è a rischio

I turisti stanno arrivando, ma Reggio Calabria non è ancora pronta

Mobilità sostenibile a Palmi: bike sharing e poi car poolingAumentano le entrate tributarie: il Comune di Crotone incassa un milione in più

Badolato, nominata la commissione del Comune sciolto per mafia

POLITICA

Urne a Rende, si ricompatta il fronte del “no” alla fusione

A Paola il dado ormai è tratto: in 5 si contendono il Comune. Resta l’incognita Ferrari

Settemila firme per riportare in vita i Municipi di Corigliano e di Rossano