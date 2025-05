Rassegna stampa 25-04-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, stipendi più pesanti negli enti locali: la misura nel decreto Pa “convertito”

Via libera del governo al Caivano-bis: i piani per Rosarno e San Ferdinando

IN EVIDENZA

I finanzieri sequestrano a Limbadi 12 immobili agli eredi di un condannato per usura

‘Ndrangheta e finanzieri “infedeli” a Crotone: il pm Guarascio chiede sei condanne

Inchiesta “Basso profilo” a Catanzaro: Talarico fece accordi illeciti, ma la ’ndrangheta non c’entra

All’Asp di Vibo certificati lampo e personale “imboscato”

Cetraro, imprenditore sotto usura costretto a versare 1 milione di euro

INFRASTRUTTURE

Porto di Catanzaro, nodo gestione da sciogliere. La via più veloce? Quella di… Carmar

I primi 50 anni del porto di Gioia: la storia di un miracolo economico

Scilla, la Regione investe 5 milioni per l’ammodernamento del porto