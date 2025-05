Scilla, la Regione investe 5 milioni per l’ammodernamento del porto

Cinque milioni di euro. Questa è la cifra messa a disposizione dalla Giunta regionale per l’ammodernamento del porto di Scilla. Un finanziamento che rientra nella pianificazione dell’accordo di programma per il Fondo di sviluppo e coesione 21/27.

Gli interventi previsti dal finanziamento consistono nel potenziamento della diga foranea, nell’ampliamento delle infrastrutture e delle dotazioni impiantistiche, nella realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di strutture in grado di migliorare le relazioni tra porto e territorio. I lavori di ammodernamento consentiranno di trasformare il porto di Scilla in un vero e proprio scalo turistico, creando da un lato un importante indotto legato alle attività della nautica da diporto, dall’altro condizioni più idonee alla crescita del comparto ittico.

Ad annunciare il finanziamento è il deputato e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, che ha seguito da vicino l’iter. «Siamo davvero felici di poter annunciare il finanziamento.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale