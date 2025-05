Gioia Tauro, nuova illuminazione pubblica sulla SP1 e in via Roma

A seguito di uno specifico intervento dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Romeo, è stata concordata con la società “Enel Sole” la possibilità di incrementare l’illuminazione pubblica lungo la SP1 (ex Statale 111) e via Roma, grazie a una nuova perequazione dei corpi illuminanti in funzione della realizzazione delle nuove opere pubbliche già cantierizzate.

In particolare, in via Roma, ovvero il corso cittadino, saranno sostituiti i pali di illuminazione garantendo un migliore rapporto illuminante.

A maggio è inoltre previsto un importante intervento nell’intero isolato di quartiere Valleamena, attualmente sprovvisto di illuminazione pubblica. Saranno infatti installati dieci pali di illuminazione nella parallela di via Vallona, completamente priva di pubblica illuminazione.

