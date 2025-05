“Piria” di Rosarno, via alla produzione dell’olio dedicato a Rosario Livatino

Come esige una tradizione ormai consolidata, anche quest’anno l’istituto “Raffaele Piria” ha dato avvio alla campagna per la produzione dell’olio intitolato alla memoria di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” assassinato in Sicilia dalla mafia nel 1990. L’oro verde è il frutto della coltivazione di 120 magnifiche piante di ulivo, che fanno da cornice all’istituto Agrario, che ha in gestione 6 ettari di terreno ubicati all’interno del Parco archeologico di Medma, a disposizione di docenti e allievi per le quotidiane pratiche didattico-formative.

Per definire il piano di lavoro dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento dell’olio che annualmente viene devoluto in beneficenza, la preside Mariarosaria Russo è stata coadiuvata dallo staff composto dai docenti Francesca Corso, Vera Violi, Salvatore Macrì, Eleonora Contartese, Marcello Messina, Gaetano Mercatante, Mattia Milea, Mariarosaria Ingegnere, «ancora una volta chiamati – come ha sottolineato la dirigente – ad essere i portavoce di un cambiamento radicale e asservito solo alle leggi della legalità, integrazione, accoglienza, opportunità per tutti».

Nelle scorse stagioni l’olio Livatino è assurto agli onori della ribalta nazionale in quanto offerto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Francesco «quale dono di una terra travagliata e difficile, eppure impegnata, attraverso l’istituzione scolastica, a garantire ai giovani un percorso formativo d’elezione nel segno distintivo dei valori della Giustizia, della Pace e dell’Amore universale».