Terranova Sappo Minulio, rubata la Madonna al cimitero

Ad accorgersi dell’accaduto uno degli operai impegnati nei lavori di riqualificazione del cimitero di Terranova Sappo Minulio. L’effigie della Madonna, custodita nella cappella del camposanto, sarebbe sparita nel nulla. Ieri mattina la denuncia da parte del responsabile dell’Area tecnica del Comune che ha segnalato ai carabinieri della Stazione di Molochio il furto dell’opera da parte di ignoti. La statua, alta circa un metro e trenta centimetri, sarebbe stata trafugata in una data compresa tra il 17 e il 24 aprile. Un arco temporale ampio, proprio a ridosso delle festività pasquali, entro il quale numerosi cittadini hanno fatto visita ai defunti.

Attualmente il cimitero, situato poco fuori dal centro abitato, è interessato da un cantiere destinato anche alla realizzazione di un bagno per disabili adiacente l’ufficio del custode. E proprio da lì, secondo le prime ipotesi, ignoti si sarebbero intrufolati per sottrarre l’effigie sacra. Anche perché, come da verbale della denuncia, per via del cantiere in corso alcune aree sarebbero prive di porte e lucchetti.