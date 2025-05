A San Ferdinando lavori in corso per la sostituzione della condotta idrica

Il Comune di San Ferdinando comunica che finalmente hanno preso avvio i lavori per la sostituzione del tratto di condotta idrica tra il serbatoio Petrace 2° e il serbatoio Laghi di Rosarno grazie all'intervento di Sorical che ha preso in carico le esigenze della comunità locale accogliendo le richieste dell'Ente per porre fine alle ormai annose criticità.

Oggi sono iniziate le attività propedeutiche e nella giornata di martedì 29 aprile 2025, a partire dalle ore 7:30 verrà sostituito il primo tratto di tubo obsoleto e per questo motivo sarà necessaria la sospensione dell'erogazione idrica sul territorio comunale dalle ore 7:30 e fino al termine dei lavori.

Nello specifico, sarà effettuata la sostituzione definitiva di un tratto di condotta adduttrice che è stato oggetto di numerosi guasti e riparazioni nel tempo, causando frequenti disagi nella continuità del servizio idrico.

A questo iniziale intervento seguiranno progressivamente le sostituzioni di tutta la tratta verso San Ferdinando, rimediando a una criticità storica, migliorando la sicurezza e l'efficienza dell'approvvigionamento di acqua corrente a beneficio dell'intera comunità e della qualità di vita per residenti e visitatori.