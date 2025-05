Rassegna stampa 28-04-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Il gap infrastrutturale calabrese tra vecchi nodi e slanci mancati

- Il buco nero della depurazione, manca ancora un miliardo di euro: situazione disastrosa in Calabria

- Strutture psichiatriche per bambini e adolescenti: in Calabria c’è il vuoto

- Scalo di Crotone: «I sostegni proseguano pure dopo il 2026»

- Lamezia, Lo Moro e Murone presentano candidati e programmi. Escluse due liste a Melito e Cropani

- Cetraro, l’imprenditore vessato ha registrato le minacce della coppia di presunti usurai

- Scuola, 81 prof senza cattedra a Cosenza: adesso dovranno essere salvati