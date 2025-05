Palazzo di giustizia a Reggio, avanti tutta: raddoppiano le maestranze

Dall’esterno non si ha una percezione chiara, ma il cantiere è in fermento. Le maestranze impegnate per l’ultimo decisivo step della realizzazione del palazzo di giustizia sono circa cinquanta. Numero che entro il mese di maggio è destinato a raddoppiare. L’obiettivo è quello di rispettare il cronoprogramma e fare uscire l’opera dalla lista delle incompiute in cui sta ormai da decenni. Entro il 2027 Reggio avrà il nuovo palazzo di giustizia. Si spera. Anche se questa pare essere davvero la volta buona. La posa della prima pietra dell’imponente struttura risale al lontano 2005, alla presenza dell’allora ministro, Roberto Castelli.

