Reggio Calabria, operazione “Lampetra”: revocata la misura cautelare per Francesco Cimarosa

In data odierna la Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’ istanza di revoca della misura cautelare avanzata dall’avvocato Pierluigi Sacchetti del foro di Reggio Calabria, ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di Francesco Cimarosa. L'uomo era stato tratto in arresto nel luglio 2021 nell’ambito del procedimento denominato operazione “Lampetra”, con le accuse di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti oltre che vari reati fine sempre in materia di stupefacenti.

Condannato in primo grado con rito abbreviato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, a seguito del giudizio di appello allo stesso era stata rideterminata la pena in 4 anni e 6 mesi di reclusione, previa: assoluzione da un capo di imputazione, riqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 DPR 309/90 per altro capo e previa esclusione della contestata aggravante ex art. 416bis.1 c.p. dalla contestazione associativa.