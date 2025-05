Roccella, danneggiata e imbrattata dai vandali la Galleria del Mare

Ha suscitato forte indignazione l’atto vandalico alla Galleria del Mare, il sottopasso ferroviario ristrutturato pochi anni fa e divenuto simbolo della tradizione storica e popolare del rione Sant’Antonio. Il danneggiamento di alcune fotografie d’epoca presenti sulle pareti e l’imbrattamento dei muri con bombolette spray «offendono la memoria e il lavoro di tanti», come riportato dal Comitato Marinaro Roccella Jonica con un post sui social in cui ha annunciato che presenterà “«na denuncia contro ignoti chiedendo che si intensifichino i controlli per proteggere un luogo che appartiene a tutti».

