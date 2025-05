Anoia, no al concerto di Nisi: “Inneggia alla criminalità”

La giunta comunale, preso atto della presa di posizione del sindaco Alessandro Demarzo, ha espresso parere negativo sull’organizzazione di spettacoli sul territorio comunale che istigano alla delinquenza e al non rispetto delle regole.

Tutto ha avuto inizio il 24 aprile quando il titolare di un’attività economica ha richiesto l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, per il 2 maggio in piazza Nassiriya, per un evento musicale con protagonista un giovane rapper balzato agli onori della cronaca per aver girato un video insieme a soggetto legato da rapporti di parentela con boss della criminalità organizzata, già coinvolto in indagini antimafia.

Samuele Nisi, il cantante che si sarebbe dovuto esibire il 2 maggio ad Anoia, nei testi di alcuni brani attaccherebbe collaboratori di giustizia e magistrati, trasmettendo messaggi negativi nei confronti delle forze dell’ordine.

