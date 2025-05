Blitz dei carabinieri tra Rosarno e Vibo, smantellata organizzazione specializzata in furti d’auto: 4 arresti e due obblighi di dimora VIDEO

Modus operandi e ricettazione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati avrebbero agito prevalentemente in orario serale, utilizzando veicoli a noleggio per evitare l’identificazione e prendendo di mira soprattutto Fiat Panda. I furti sarebbero stati messi a segno in pochi minuti, utilizzando centraline elettroniche modificate per forzare serrature e accensioni.

Le auto rubate venivano poi trasferite nella Piana di Gioia Tauro, dove venivano smontate per alimentare il mercato nero dei ricambi oppure rivendute intere a prezzi inferiori al loro valore di mercato. Il danno stimato ammonta a decine di migliaia di euro.

Il ruolo chiave di un cittadino

Determinante, per l’avvio delle indagini, è stato il coraggio di un cittadino che ha ripreso con il proprio cellulare un tentato furto in atto. Le immagini sono state fornite ai militari e si sono rivelate fondamentali per l’identificazione dei presunti responsabili.