Da Cosenza a Bagnara sul... "Treno dei Sapori...". Ma 50 viaggiatori lamentano disservizi: "I nostri posti non sono stati riservati"

Una gita da Cosenza a Bagnara che per un nutrito gruppo di persone ha riservato tanti momenti di allegria e spensieratezza, ma anche alcuni momenti di rabbia per una serie di disfunzioni organizzative legate al trasporto nell'ambito del progetto "Viaggia in treno e Scopri la Calabria" promosso dall'Associazione Ferrovie in Calabria.

Ad evidenziare il proprio malcontento è stato uno dei viaggiatori partiti da Cosenza (peraltro il loro treno del viaggio di ritorno è fermo a Paola. Ci sono pochi mezzi e tantissimi viaggiatori con grandi disagi che si stanno manifestando nel Tirreno Cosentino).

"Con questa nostra breve nota desideriamo segnalare il disservizio di questa giornata. Siamo un gruppo di 50 persone che abbiamo scelto di trascorrere l'intera giornata a Bagnara. Cittadina con un lungomare ricadente sulle onde del basso Tirreno, in concomitanza con la sagra del pescespada. Giornata tranquilla e ben organizzata con visite a chiese e monumenti, ma per il viaggio di andata arrivati pure in ritardo come pure il ritorno non abbiamo avuto tanta fortuna. Dopo che l'organizzatore ha prenotato la comitiva non abbiamo avuto riservati i posti. Contattati i responsabili le risposte sono state solo giustificative adducendo che se il treno programmato subisce un cambiamento di materiale non si garantiva la quantità di posti agli altri viaggiatori. Ma è possibile una risposta del genere. Se la prenotazione deve essere fatta almeno 20 giorni prima questa è la capacità di garantire un servizio??? Le lamentele di tutti noi sono state comunicate all'organizzazione della scampagnata con l'obiettivo di farsi portavoce verso Trenitalia trasporto regionale Calabria affinché quanto è successo oggi non debba più a ripetersi, altrimenti si viaggia in bus per le prossime scampagnate. 50 saluti da tutti".