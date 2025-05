Reggio, si scaglia contro gli agenti della polizia locale: denunciato un uomo

Nei giorni scorsi una pattuglia di polizia locale di Reggio Calabria impegnata in delicati servizi di istituto (rilevamento di sinistro stradale con prognosi riservata) è stata aggredita, dapprima verbalmente, poi per le vie di fatto da un cittadino che percorreva l’arteria stradale interessata all’incidente. Lo stesso, invitato a procedere con prudenza, ha iniziato una vibrante protesta per futili motivi, agitandosi sempre più e passando rapidamente alle vie di fatto colpendo e tentando di colpire più volte alcuni agenti.

Dopo aver ripristinato la calma, il cittadino è stato identificato e denunciato per i reati di violenza, resistenza minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto di generalità. Del fatto è stato informato il magistrato di turno. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e vige pertanto nei confronti dell’indagato.