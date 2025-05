Taurianova, il tentato omicidio di Raffaele Bongiovanni: Rocco Larosa torna in libertà

La Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la revoca dell’ordine di carcerazione emesso il 15 gennaio nei confronti di Rocco Larosa, 34 anni, di Taurianova, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa, su richiesta dell’avvocato Giuseppe Alvaro, del Foro di Palmi, a seguito dell’accoglimento da parte del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria del reclamo presentato contro l’originario diniego, che aveva determinato l’arresto del condannato poiché la pena residua superava la soglia dei 4 anni prevista dalla legge per la sospensione dell’ordine di esecuzione.

L’avvocato Alvaro ha sollecitato il ricalcolo della pena sulla base del principio di retroattività della liberazione anticipata. La Procura generale, preso atto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, ha revocato l’originario ordine di esecuzione ed emesso un nuovo provvedimento con contestuale decreto di sospensione. La vicenda riguarda l’esecuzione della sentenza definitiva emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria per il tentato omicidio di Raffaele Bongiovanni, avvenuto l’11 ottobre 2013 in contrada Vatoni di Taurianova.