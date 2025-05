'Ndrangheta a Reggio, chiusa l'inchiesta "Meta Bis" con tre indagati NOMI

Dopo l’annullamento senza rinvio disposto nel 2019 dalla Cassazione, a Reggio Calabria si potrebbe celebrare un nuovo processo «Meta», nato da una vecchia inchiesta dei carabinieri che, nel 2010, quando il Ros era guidato dal generale Valerio Giardina e dal colonnello Gerardo Lardieri, colpì i vertici delle cosche reggine.

Avviso di conclusione indagini per tre boss

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, dagli aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto e dai sostituti della Dda Sara Amerio e Nicola De Caria è stato notificato ai boss Pasquale Condello, detto «il Supremo», Giuseppe De Stefano e Domenico Condello, alias «Gingomma», per i quali, per la sola accusa di associazione mafiosa, la Cassazione aveva annullato "per difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza", disponendo la trasmissione degli atti di nuovo in Procura. Per la maggior parte degli imputati le condanne subite in quel processo sono invece ormai definitive.