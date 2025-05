Rassegna stampa 03-05-2025 edizioni Calabria

Il caso -Fondi regionali in forte ritardo, case famiglia in difficoltà a Cosenza

Sanità -Catanzaro, continuano a crescere gli accessi al pronto soccorso del “Pugliese” -Radiologia in tilt al “Giovanni Paolo II” di Lamezia: guasto blocca gli esami -Cardio Tac, a Cosenza boom di esami serali: in tre mesi +150 prestazioni -Vibo, l’emergenza è su strada: il caso delle ambulanze senza medici -Ospedale di Praia a rischio chiusura. Disagi nello spoke Paola-Cetraro

Calabria -Calabria, sale la spesa farmaceutica: in un anno 11 milioni di euro in più

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

Inchieste e processi

-Catanzaro, ucciso per un debito di trenta euro: la Procura chiede il rinvio a giudizio

-San Ferdinando, la biblioteca nel bene confiscato ai Bellocco

Cronaca

-Catanzaro Servizi, quale futuro? Nuove attività per evitare lo stallo

-Reggio, corso Matteotti, il restyling arranca: destinata a saltare la prima scadenza

-Cosenza, traffico e ingorghi su via 24 Maggio: resta in piedi la proposta dei varchi

-Tropea, campo sportivo: la cattedrale... sull’acqua un simbolo degli sprechi

-Locri, via libera al progetto esecutivo per i lavori all’esterno del cimitero

-Siderno, riaperta la villa comunale dopo i lavori di riqualificazione

-Castrovillari, nel centro storico l’acqua arriva col contagocce

-Corigliano Rossano, organico della polizia ridotto al lumicino

Politica

-Urne a Rende, i progetti per la città dei candidati a sindaco (ore 12)

-Vibo, il valzer delle poltrone al Comune sulle note di... Alecci che fa proseliti

-Elezioni a Paola, Graziano Di Natale punta sul welfare