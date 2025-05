San Ferdinando, la biblioteca nel bene confiscato ai Bellocco

Sono stati finalmente aggiudicati i lavori di riqualificazione di due beni confiscati appartenenti in passato alla famiglia di ’ndrangheta dei Bellocco e passati nel patrimonio del Comune. Dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione del centro sociale in via Lucca, a breve adesso- se non ci saranno altri intoppi- dovrebbero partire le attività anche per la realizzazione della biblioteca comunale in via Rosarno e gli alloggi di servizio dei carabinieri in via Cesare Battisti. Non è stato certo un percorso facile tanto è vero che ne è passato di tempo per arrivare alla conclusione amministrativa dell’iter dal momento che dal 2021 erano in ballo queste due procedure di gara e in prima battuta erano state gestite dalla Città metropolitana non hanno ottenuto un esito e tutto è passato in mano al comune di San Ferdinando che ha seguito la strada della procedura negoziata invitando a partecipare gli operatori economici.

