Siderno, riaperta la villa comunale dopo i lavori di riqualificazione

È stata inaugurata il 30 aprile scorso (con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dai lavori del Pnrr), la villa comunale, dopo gli interventi di riqualificazione avviati, restituendo così ai cittadini ed ai visitatori uno dei luoghi più attrattivi, location ideale per manifestazioni di cultura, spettacolo e arte.

La nuova villa comunale è stata concepita per garantire una migliore accessibilità alle persone con disabilità e la massima partecipazione dei cittadini agli eventi, grazie alle due gradinate a semicerchio (da 300 posti cadauna e rivolte una verso il mare e l’altra verso i monti) realizzate sulla scorta di quelle presenti al tempo della sua prima apertura che, illuminate dopo il tramonto, creeranno un’atmosfera unica e suggestiva.

L’implementazione degli spazi verdi (1600 metri quadrati in più con la messa a dimora di circa 50 nuovi alberi e 500 metri lineari di siepi) e l’utilizzo di pavimentazione in terra naturale stabilizzata e certificata (di provenienza locale) a impreziosire il fondo drenante, permetteranno di coniugare la bellezza di nuovi innesti e installazioni alla tutela di alberi e aiuole storicamente presenti; ed ancora, i nuovi percorsi alberati e illuminati, la vasca coi pesci rossi completamente rifatta e la cura di tutti gli altri spazi preesistenti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale