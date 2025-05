Tentano di rapinare una gioielleria di Reggio Calabria ma i titolari mettono in fuga i malviventi. Uno è stato arrestato

Pomeriggio movimentato oggi nel cuore di Reggio Calabria. Due persone avevano tentato di rapinare una gioielleria in piena centro a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi nella zona della chiesa San Giorgio, ma il colpo è stato sventato dai titolari dell'esercizio commerciale, due fratelli – uno di 78 anni e il minore di 76 - che non si sono persi d'animo ingaggiando un corpo a corpo con i malviventi che erano entrati in azione presumibilmente armati (uno dei due fratelli è stato infatti costretto alle cure dei medici del Pronto soccorso seppure è in buone condizioni fisiche). Proprio la coraggiosa reazione dei gioiellieri ha messo in fuga i due malviventi. Scattato l'allarme, uno dei rapinatori, un 45enne di Catania, è stato agguantato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti a un centinaio di metri di distanza dalla gioielleria. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica. E' caccia al secondo complice.