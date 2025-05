Aeroporto di Reggio Calabria, apre il cantiere: finalmente i lavori di restyling

L’area è stata delimitata, la cantierizzazione è partita. I lavori di ammodernamento dell’aerostazione sono alle porte. Finalmente. Per la prima metà di maggio è atteso il disco verde definitivo di Enac al progetto che ridisegna gli spazi dello scalo che continua a registrare nuovi record in termini di presenze. Si tratterebbe dell’ultima formalità (rassicurano), e poi la rivoluzione potrà prendere forma. Un nuovo progetto che racchiude in vetro ed acciaio la storia della città porta del Mediterraneo. Così sarà la nuova aerostazione del “Tito Minniti”.

